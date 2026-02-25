ビールの新商品「アサヒゴールド」を手にするアサヒの松山一雄社長＝25日午後、東京都中央区アサヒビールは25日、ビールの新商品「アサヒゴールド」を4月14日に発売すると発表した。昨年9月のサイバー攻撃によるシステム障害で酒類の販売実績が落ち込む中、新商品を「復活の象徴」として打ち出す。今年10月に控えるビール減税を前に反転攻勢を仕掛ける狙いだ。アサヒゴールドは麦芽の量を従来のビールの1.5倍に増やした。主力