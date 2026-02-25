エレベーターの事故について謝罪する、東武タワースカイツリーの幹部ら＝25日午後、東京都墨田区東京都墨田区の東京スカイツリーでエレベーターが急停止して20人が約5時間半閉じ込められた事故で、運営する東武タワースカイツリーは25日、閉じ込めがあった1基以外の安全が確認できたとして、3日間休業した施設を26日午前に再開すると発表した。エレベーターの制御盤と本体をつなぐ回線の束が別の装置と接触して損傷したことが原