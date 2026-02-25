県は、来年度県内で宿泊した人などを対象に1泊あたり最大で1万2,000円を割り引く大規模な誘客促進キャンペーンを行うことを明らかにしました。物価高騰やクマの大量出没で厳しい経営環境に置かれている宿泊事業者などを支援したい考えです。観光庁のまとめによりますと、おととし県内に宿泊した人の数は延べおよそ315万人。東北で最も少なくなっています。うち外国人は12万人に届かず、東北で次に少ない山形の半分以下にとど