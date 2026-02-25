新スタジアム整備の焦点の一つ、民間資金の確保の一環で、大館市を拠点に弁当の製造・販売を手掛ける企業が、駅弁の売上の一部を、ブラウブリッツ秋田に寄付しました。企業側がクラブに呼びかけて実現した取り組みで、約6万7,000円が集まりました。鶏めしを主力商品とする大館市の花善は、去年12月下旬から約1か月間、売上の一部をスタジアム整備の資金として寄付することを目的に駅弁を販売しました。花善がクラブに提案して初め