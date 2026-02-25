24日夕方から25日朝にかけて県内では住宅火災が相次ぎました。鹿角市と湯沢市でそれぞれ1人の遺体が見つかっています。鹿角市では市営住宅の一室で火事がありました。出火したのは、鹿角市尾去沢の金澤容子さん68歳が住む部屋です。警察と消防によりますと25日午前5時半すぎ、「家が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で、棟続きの総2階建ての鹿角市営住宅のう