ホンダ「新ステップワゴン・スパーダ」の「顔」が斬新すぎる！ホンダアクセスは、ホンダのミドルサイズミニバン「ステップワゴン」の人気グレード「SPADA（スパーダ）」に装着可能な純正アクセサリー「バンパーワイドガーニッシュ」を、2025年12月19日より発売しました。個性的なデザインが特徴のアクセサリーといいますが、一体どんな仕上がりなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新「ステップワゴン・スパー