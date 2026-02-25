2月13日に発売した『前田敦子写真集 Beste』。“大人の恋”をテーマに“過去最大露出”にも挑戦した本作は、Amazonの「タレント写真集」ランキングにて、発売日から3日連続で1位を記録するなど、大きな反響を呼んでいる。その反響とファンの皆様に感謝を込めて、最新中面カットを2月24日から3月1日まで6 日間連続で解禁！【動画】前田敦子が出演！「今夜決定！かわいいニャングランプリ」“過去最大露出”にも挑戦した意欲作AKB48