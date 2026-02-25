「よくこんなにキモくて恥ずかしいことが描けたな（笑）」--2月26日発売の新刊『独りで死ぬのはイヤだ』を読み返し、作者の中川学さんがこぼした本音。48歳年収200万円で婚活市場に飛び込んだ日々は、知恵熱が出るほどのメッセージ地獄と、マンツーマンの会話の連続だったという。SNSの辛辣なコメントに傷つきながらも、前を向いて描き続けた理由を聞いた。（前後編の前編） 【画像】意外とイケメンと噂の中川学さん