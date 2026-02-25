岩田屋三越（福岡市）は25日、同市・天神の福岡三越の百貨店フロアを縮小し、5〜9階を専門店業態「ラシック福岡天神」に転換すると発表した。今年3月末から順次改装を始め、2027年秋に完了する見通し。百貨店フロアは地下2階から4階の6フロアとなる。