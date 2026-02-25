25日午後6時7分ごろ、熊本県、大分県、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は四国沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、熊本県の産山村と熊本高森町、それに熊本美里町、大分県の佐伯市と竹田市、宮崎県の延岡市、門川町、宮崎美郷町、それ