離婚した元妻との4歳の娘を連れ去ったとして男(48)が逮捕されました。未成年者略取の疑いで逮捕されたのは、天草市の男(48)です。警察によりますと、男は24日の午後8時過ぎ、離婚した元妻との間に生まれた4歳の娘を元妻の自宅から連れ去った疑いが持たれています。男が娘を連れ去るのを他のきょうだいが目撃していて、母親が通報、男の自宅で娘が発見されました。男と元妻は昨年末に離婚していて、男は警察の調べに対し「元妻と連