楽天グループの金融事業再編のイメージ楽天グループは25日、子会社の楽天銀行の傘下に楽天カードや楽天証券ホールディングスを集約する方針を発表した。10月までの再編完了を目指す。日銀の利上げで資金調達コストが上がる中、楽天カードなどは銀行子会社となることで楽天銀行から低金利で資金を調達できるようになる。アプリを一本化して利便性を向上させることも目指す。楽天グループによると、楽天銀行の口座数は1763万でイ