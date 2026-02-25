在職中に知った自衛隊への志願票から20代の女性の個人情報を盗み、卑わいな電話をかけたとして自衛隊の元事務所長が25日、逮捕されました。 【写真を見る】自衛隊志願票から女性の個人情報を盗用、卑わいな電話をした疑い57歳の元事務所長を逮捕大分 個人情報保護法違反の疑いで逮捕されたのは、自衛隊大分地方協力本部別府地域事務所の元所長で、別府市石垣西の会社員・渡部哲也容疑者（57）です。 渡部容疑者は所長当時、