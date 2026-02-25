右肩のコンディション不良でリハビリ組に合流しているソフトバンクの大山凌投手（23）が25日、筑後のファーム施設でリハビリ練習を行った。「1軍の開幕くらいには投げられそうです。（痛みは）もう大丈夫です」B組メンバーとして宮崎キャンプに参加していたが、12日からリハビリ組に合流。復帰へのプラグラムに沿って慎重に練習を進めており、この日は30メートルのキャッチボールなどを行った。今後は徐々に強度を上げながら