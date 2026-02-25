『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「商品券めぐり混乱市長が陳謝『並んだのに買えない』」についてお伝えします。◇今月20日、熊本県の商業施設にできた長蛇の列。お目当ては物価高対策として熊本市が発行した「プレミアム付き商品券」です。しかし、朝6時半から並ぶも買えなかった人は...「（並んでいる列の）際に来て、ダメですと言われても『はあ？』となります」「少しでも家計を助けようと思って来るから