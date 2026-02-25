【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のOPテーマを務めることが決定、新曲「火種」を書き下ろした。小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、シリーズ累計発行部数約70万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速