「特殊災害」に備えて、福岡県小郡市の小郡市総合保健福祉センターで25日、訓練が行われました。 ■参加者「今、侵入調整実施中。」「要救助者がいた場合は、要救助者、最優先でいい。」想定されたのは「施設内で何らかの液体がこぼれていて、利用者などが気分不良を訴えている」という状況です。 今回の訓練は、核（Nuclear）などの放射性物質、生物（Biological）、化学物質（Chemical）による特殊災害＝「NBC災害」