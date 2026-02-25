ヤクルトは２５日、神宮球場を緑一色に染め上げてきた恒例イベント「ＴＯＫＹＯ燕（えん）プロジェクト」を開催することを発表した。５月１日、２日、３日のＤｅＮＡ戦、７月２４日、２５日、２６日の広島戦で実施する。１４年目を迎える今季は「共創」をテーマに掲げ、「２０２６ＴＯＫＹＯ燕パワーユニホーム」のキャップのシンボルや胸ロゴを一新。５月開催カードの３日間では、ビジター側外野指定席を除く当日のチケットを