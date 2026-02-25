大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が２５日、大阪府庁を表敬訪問し、吉村洋文知事から昨年の春場所優勝を記念した盾を贈呈された。大の里は昨年、春場所から２場所連続で優勝して横綱昇進を決めた。吉村知事から「（春場所千秋楽で）大阪府知事杯をお渡しする際に連覇目指して頑張ってくださいと申し上げて、本当にその通りになった。縁起のいい場所だと思うので、今年もぜひ優勝を」と激励を受けた。大の里も「綱取りに向けて