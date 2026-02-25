新鮮なネタで握られたおいしそうな寿司、そして、時間をかけて煮込まれたタンシチュー…。どれもプロの技が光る一品ですが、実はこれ……「冷凍食品」なんです。日々、驚きの進化を続ける冷凍食品ですが、その需要も激増していて冷凍食品の生産額は、2024年に1.3兆円と過去最高を更新。10年前の2014年と比べ1.3倍に増えています。そこには、これまでの「とにかく手軽に」という利便性だけでなくこだわり抜いた本格的な料理や