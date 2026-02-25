首都大学野球リーグの名門・東海大は２５日、２０２６年度の新入生を発表した。東海大相模（神奈川）のエースで１５０キロ右腕だった福田拓翔投手や、同校の外野手で高い打撃センスを誇り、昨夏の神奈川大会決勝・横浜戦では織田翔希から右越え３ランを放った中村龍之介外野手、東洋大姫路（兵庫）では甲子園を沸かせ、阪神の「代打の神様」桧山進次郎氏が名前の由来で話題となった白鳥翔哉真（ひやま）外野手らが名を連ねた。