◆第３０回たんぽぽ賞・重賞（２月２５日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル、不良）３歳馬による九州産馬限定競走に１１頭（佐賀４、笠松１、ＪＲＡ６＝ピックアップラックが競走除外）が出走し、５番人気の青海大樹騎手が騎乗のアッシュアール（牡３歳、佐賀・池田忠好厩舎、父コパノチャーリー）が制覇した。序盤は最後方から進めて徐々にポジションを上げると、最後の直線では豪快に伸びて差し切った。勝ちタイムは１分３