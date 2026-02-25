俳優の森田剛（47）が22日深夜放送のフジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』に出演。かつてハマっていたスポーツを明かした。【写真】共演したシウマ氏＆藤間爽子との3ショットが公開された森田剛この日森田は俳優・日本舞踊家の藤間爽子（31）と共にゲスト出演。占い師・シウマ氏から携帯電話の下4ケタの数字から導き出される占いを受けた。シウマ氏から「何かにハマったらとことんプロレベルまで極める」と指摘され