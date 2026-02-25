ロックバンド「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」、「The Birthday」でドラムスを担当するクハラカズユキが25日、活動再開を発表した。クハラは鼠径ヘルニアの治療のため、今年1月に活動休止を発表していた。The Birthdayの公式インスタグラムなどで「クハラカズユキの鼠径ヘルニア治療から療養期間を快方に経過している状況を受けまして、3月1日のM.J.Q 吉祥寺曼荼羅公演よりライブ活動を復帰することをご報告させていただきます