家具とホームセンターの島忠・ホームズは、2026年2月25日から3月9日までの期間限定で、日用品や消耗品などがお得になる家計応援企画「爆安挑戦セール」を開催しています。物価高の中でがんばる家計を応援食品や日用品が続々と値上げする中、島忠・ホームズでは生活必需品を中心に、通常よりリーズナブルな価格で提供するセールを企画。特に、10個の目玉商品は「爆安挑戦商品」として、最大39％オフの格安価格で販売されています。