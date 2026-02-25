にかほ市の小学生がサケの稚魚を放流しました。一匹でも多く帰ってきてほしいと願いを込めた児童たち。食文化の大切さを学びました。にかほ市象潟町の川袋川を訪れたのは、平沢小学校の3年生、51人です。子どもたちに食文化の大切さを感じてもらおうと、地元の生産組合が50年以上続けてきた放流体験。子どもたち「がんばってきてね。また4年後に会おうね。また4年後。」去年11月に捕れたサケの卵からふ化した稚魚、約2万匹が川に放