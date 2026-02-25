秋田沖で進む、洋上風力発電事業の進捗状況などを確認する会議が秋田市で開かれました。三菱商事が事業から撤退したことを受け、会議では再公募に向けた新たな方針が国の担当者から示されました。八峰町および能代市沖の海域では、3年後の2029年6月に洋上風力発電所の運転が始まる計画です。25日は関係する自治体や団体に対し、事業者から進捗状況などが報告されました。先月から陸上の設備の設置工事が始まる予定でしたが、資材価