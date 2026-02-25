3月3日は「桃の節句」。子どもの健やかな成長と幸せを願うひな人形も、時代とともに変化しています。 ■消えゆく「豪華なひな飾り」 コンパクトが主流に 愛知県高浜市にある創業86年の老舗『吉浜人形』で今、人気を集めているのが、コンパクトに飾れる男雛と女雛だけの「親王飾り」です。中でも今年よく売れたのが、パステルカラーの着物に身を包んだタイプで、屏風や飾りも淡い色で揃えられ、洋風のインテリア