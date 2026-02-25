フジテレビは2月25日、女子日本代表（FIBAランキング11位）が出場する「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選」を放送・配信すると発表した。地上波では注目の3試合を放送し、FODおよびCS放送では全試合を生中継する予定だ。 同予選は2026年9月にドイツ・ベルリンで開催されるワールドカップ出場権を懸けた予選で、トルコ・イスタンブールで実施。すでに出場権を得ているオースト