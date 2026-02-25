俳優の沢村一樹がチーフ監督を務めるドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』が、4月1日24時30分よりテレビ東京のドラマNEXT枠にて放送、3月25日21時よりU-NEXTにて独占先行配信されることが決定した。 参考：沢村一樹が『愛の、がっこう。』で若手俳優から受ける刺激「ラウールは存在感が圧倒的」 本作は、U-NEXTが手がけるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作を実写ドラマ