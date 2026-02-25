2月15日（現地時間14日）、世界中のバスケットボールファンが注目する「NBAオールスター・サタデー」が開催された。NBA docomoの配信ゲストとして出演したのは、Travis Japanの吉澤閑也だ。 吉澤は、かつて田臥勇太（宇都宮ブレックス）に憧れて小学4年生からバスケットボールを始め、芸能界での活動が本格化した高校時代まで部活動に打ち込んだ本格派。現在はアーティストとして活動