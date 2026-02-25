TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第9話「勝つのは俺だ」のあらすじと先行カットが公開された。 参考：『多聞くん今どっち!?』師走ゆき×早見沙織対談アニメ化で広がった“推し活”の熱量 本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメ