日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円９１～９３銭と前営業日比１９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円９３～９７銭と前営業日比０５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７９７～９８ドルと同０．００１８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS