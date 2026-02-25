（台北中央社）文化部（文化省）は25日、同部オリジナルキャラクター「a-We」（アウィー）の通信アプリ「LINE（ライン）」スタンプ第2弾の販売を開始したと発表した。今回はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が来月5日に開幕するのに合わせ、「野球応援」がテーマ。繁体字版のみだが、日本のユーザーもダウンロードが可能だという。アウィーは、昨年の大阪・関西万博に合わせて同部が大阪市内で開催した台湾文化発信イベ