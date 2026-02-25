ビックカメラは、3月14日にオープンする「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」のフロア構成などを発表した。これまでの店舗とは違うアプローチで、顧客に最新家電をはじめとする新しい商品が誘う豊かな生活を提案する。●池袋西口直結の「IT tower TOKYO」の2〜4階に出店売場面積は、池袋駅西口直結の複合施設「IT tower TOKYO」の2階から4階の3フロアあわせて約2450m2で、「衣」・「食」・「住」をテーマにした体験型の売場を