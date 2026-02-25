【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE ALFEEのフォトブック発売が決定した。 ■THE ALFEE『君が生きる意味 Premium PhotoBook』は3月27日発売 最新アルバム『君が生きる意味』のジャケット撮影セッション。その現場で生まれた数多くの未発表カットを、このまま眠らせておくのは惜しい――。そんな想いから、本フォトブックの制作が決定した。 アルバムの世界をCDサイズでは伝えきれなかったスケールで