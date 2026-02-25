日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万7330枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 27330( 23480) ABNクリアリン証券 21483( 20948) バークレイズ証券 10752(9879) J