日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9800枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 19800( 17098) ソシエテジェネラル証券 14435( 12007) バークレイズ証券6888(