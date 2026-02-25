広島を訪れる観光客が“熱狂”する商品を表彰する「ハイプアワード」が開かれ、まちぐるみで取り組むミステリーツアーがＭＶＰに輝きました。■ＭＶＰ発表「ＭＶＰはこちら！横川ミステリーです」広島県観光連盟＝ＨＩＴが立ち上げた「ハイプ」は、体験型ツアーを中心とした新しい観光商品の開発を支援しています。２０２５年度支援する約１７０の商品の中から、ＨＩＴひろしま観光大使の投票で