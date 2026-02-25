デリバリーサービスのWoltは25日、日本から撤退すると公式サイトで発表した。今後、計画的な事業終了プロセスを開始するとしている。【画像】「サービスの終了について」日本からの撤退を発表したWoltの文書サイトでは「Woltの日本におけるサービスの終了について」と題した文を掲載。「Woltは、日本からの撤退に関する決定について発表を行いました。今後、計画的な事業終了プロセスを開始いたします」と発表した。続けて「