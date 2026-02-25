8人組グループ・timeleszが、28日放送の札幌テレビ・中京テレビ・読売テレビ・福岡放送 4局共同制作特番『運無人（うんなしびと）〜タイムレスがハッピーを届けます〜』（後2：30）に出演する。松島聡、猪俣周杜、佐藤勝利、橋本将生が放送各エリア（北海道・東海・関西・北部九州）全国4ヶ所で「愛すべきツイていない人＝運無人（うんなしびと）」を大捜索する。【写真】全力感が全開の『タイムレスマン』キービジュアルスタ