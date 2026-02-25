THE ALFEEの写真集『君が生きる意味 Premium PhotoBook』が3月27日に発売されることが決定した。【写真】シックで素敵…！THE ALFEE『君が生きる意味 Premium PhotoBook』表紙画像同写真集は、最新アルバム『君が生きる意味』（12月24日発売）のジャケット撮影時の未発表カットを多数収録。「未発表カットをこのまま眠らせておくのは惜しい」という思いから、制作が決定したという。作品と真摯に向き合う緊張感の中で切り取ら