俳優の沢村一樹が、テレビ東京で4月1日から放送される連続ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』（深0：30〜1：00）でチーフ監督を務めることが25日、発表された。沢村は連続ドラマで初めて指揮を執る。【写真】いったい誰？沢村一樹の初監督作に出演する顔を隠したキャスト原作は、U-NEXTが手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際し