7人組グループ・BTSのワールド・ツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の4月11日韓国・高陽総合運動場公演、4月17日・18日の日本・東京ドーム公演が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定した。【写真】除隊後…7人完全体で集合したBTSBTSが2022年にラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなる大規模ツアー。韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに開催される本ツアーは、南米、北米、欧州、アジアなどを26年