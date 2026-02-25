テレビアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』が、TOKYO MXなどで4月5日より放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表された。【動画】追加キャスト発表！公開された『ゴーストコンサート』PV西園寺楓役を小鹿なお、村山朱莉役を櫻井みゆき、市川瑠衣役を安雪璃、青木凛空役を佐藤聡美、雪庭役を日野聡、葉哲役を入野自由、MiucS役を陶山恵実里、オデッセウス役を寿美菜子が担当する。公開されたPV内で