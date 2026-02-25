テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』の最終章となる第3期『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール第弐拾話あらすじ＆次回予告映像＆場面カットが解禁された。原作連載誌、ファンやネット上で話題になった”謎の実写おばさん”が登場する。【動画】不気味すぎるだろ…『炎炎ノ消防隊』次回の予告映像第弐拾話「希望の在処」は、大規模な火災によって混乱に陥る東京皇国。人々から挙がった絶望の声は広がり続け、ついに特殊消防官たちをも呑