『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「豪雨で土砂崩れ死者多数ブラジル少なくとも25人死亡」についてお伝えします。◇豪雨に見舞われ、土砂崩れや洪水が発生したブラジル南東部。茶色の斜面が露わになり、その下では、建物が土砂にのみこまれています。壊れた建物の周辺では、土砂を取り除きながら行方不明者の捜索や救助を行う人たちの姿が…ロイター通信によりますと、豪雨があったこの州では、これまでに