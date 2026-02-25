ボクシングのＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝がプロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦となる次戦として、４月１１日両国国技館で元世界２階級制覇王者のＷＢＣ同級１位フアン・フランシスコ・エストラーダ（３５）＝メキシコ＝とＷＢＣ同級挑戦者決定戦を行うことが２５日、主催者から発表された。天心は都内で行われた記者会見に出席し「何が何でも勝ちにいく。蹴ってでも勝ちにいきます」と強い決意