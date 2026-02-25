【モデルプレス＝2026/02/25】テレビ東京では、4月1日スタートのドラマNEXT「⽔曜⽇、私の夫に抱かれてください」（深夜24時30分〜）を放送決定。俳優の沢村一樹がチーフ監督を務める。【写真】沢村一樹、初の連ドラチーフ監督作品 出演キャストのヒント◆ドラマ「⽔曜⽇、私の夫に抱かれてください」放送決定原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。2