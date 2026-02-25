子どもの頃に親から叱られた思い出は、時間が経つにつれて曖昧になっていくことがほとんどです。しかし中には、心に深く刻まれ、大人になっても鮮明に残り続ける出来事もありますよね。成長してから初めて、当時の親の思いに気づいたという人も少なくないはずです。今回は、筆者の知人が体験したエピソードをお届けします。 放任主義で大らかな父